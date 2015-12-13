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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 13 декабря 2015
Тоттенхэм
13.12.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
39'
Э. Дайер
74'
А. Митрович
90+3'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
Пас отдал
А. Митрович
90'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
В. Анита
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
86'
80'
Желтая карточка
А. Перес
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Желтая карточка
Д. Роуз
73'
72'
Замена
А. Митрович
️️️️
П. Сиссе
Замена
Х. Сон
️️️️
Т. Кэрролл
69'
Желтая карточка
Т. Кэрролл
68'
63'
Замена
А. Перес
️️️️
С. Де Йонг
ГОЛ! 1:0!
Э. Дайер
Пас отдал
К. Эриксен
39'
30'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Флориан Товен
ПВ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Роуз
2
Уокер
14
Кэрролл
8
Алли
24
Эриксен
9
Ламела
9
Кейн
4-5-1
33
Эллиот
22
Янмат
99
Мбемба
2
Колоччини
14
Дамметт
4
Коулбэк
6
Де Йонг
17
Сиссоко
6
Анита
23
Вейналдум
61
Сиссе
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
14
Кэрролл
7
Сон
7
Сон
14
Кэрролл
6
Анита
94
Гуффран
94
Гуффран
6
Анита
6
Де Йонг
22
Перес
22
Перес
6
Де Йонг
61
Сиссе
9
Митрович
9
Митрович
61
Сиссе
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
2
Джейми Стерри
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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