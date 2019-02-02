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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 02 февраля 2019
Тоттенхэм
02.02.2019, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
83'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Замена
Э. Дайер
️️️️
Х. Сон
89'
86'
Замена
А. Баррека
️️️️
М. Ритчи
ГОЛ! 1:0!
Х. Сон
Пас отдал
Ф. Льоренте
83'
82'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
К. Атсу
Замена
Д. Роуз
️️️️
Э. Ламела
78'
65'
Желтая карточка
Д. Йедлин
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Л. Моура
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
6
Санчес
2
Триппьер
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
24
Эриксен
7
Моура
9
Ламела
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Лежен
5
Шер
24
Ласселлс
2
Йедлин
30
Ритчи
8
Лонгстафф
14
Хэйден
30
Атсу
23
Рондон
22
Перес
9
Ламела
3
Роуз
3
Роуз
9
Ламела
7
Сон
15
Дайер
15
Дайер
7
Сон
7
Моура
12
Льоренте
12
Льоренте
7
Моура
30
Атсу
29
Кенеди
29
Кенеди
30
Атсу
30
Ритчи
3
Баррека
3
Баррека
30
Ритчи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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