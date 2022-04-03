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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 03 апреля 2022
Тоттенхэм
03.04.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
5 : 1
Завершен
Ньюкасл
43'
Б. Дэвис
48'
М. Доэрти
54'
Х. Сон
63'
Эмерсон
83'
С. Бергвейн
39'
Ф. Шер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
ГОЛ! 5:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Л. Моура
83'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Эмерсон
81'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
76'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Р. Бентанкур
75'
70'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
К. Вуд
ГОЛ! 4:1!
Эмерсон
Пас отдал
М. Доэрти
63'
59'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Жоэлинтон
59'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Х. Манкильо
ГОЛ! 3:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Кулушевски
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Доэрти
Пас отдал
Г. Кейн
48'
46'
Желтая карточка
Д. Берн
45'
+3
Желтая карточка
Жоэлинтон
Желтая карточка
Р. Бентанкур
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:1!
Б. Дэвис
Пас отдал
Х. Сон
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шер
Желтая карточка
Г. Кейн
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
44
Джейми Боуден
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
2
Доэрти
21
Ромеро
15
Дайер
4
Дэвис
22
Эмерсон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
7
Сон
21
Кулушевски
9
Кейн
4-2-2-2
39
Дубравка
22
Манкильо
5
Шер
33
Берн
23
Таргетт
28
Уиллок
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
9
Вуд
30
Бентанкур
4
Уинкс
4
Уинкс
30
Бентанкур
22
Эмерсон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
22
Эмерсон
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
9
Вуд
24
Ласселлс
24
Ласселлс
9
Вуд
22
Манкильо
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
22
Манкильо
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
44
Джейми Боуден
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
44
Джейми Боуден
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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