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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 25 августа 2019
Тоттенхэм
25.08.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
27'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
88'
Замена
Й. Муто
️️️️
Жоэлинтон
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Роуз
88'
87'
Желтая карточка
Жоэлинтон
82'
Замена
Ф. Фернандес
️️️️
Д. Ласселлс
Желтая карточка
Д. Роуз
66'
Замена
К. Эриксен
️️️️
К. Уокер-Питерс
62'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Э. Ламела
62'
47'
Желтая карточка
М. Ритчи
27'
ГОЛ! 0:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
К. Атсу
17'
Замена
К. Атсу
️️️️
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Г. Уинкс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
6
Санчес
2
Уокер-Питерс
23
Алдервейрелд
4
Уинкс
17
Сиссоко
7
Сон
9
Ламела
7
Моура
9
Кейн
3-2-2-2-1
39
Дубравка
14
Дамметт
24
Ласселлс
5
Шер
17
Крафт
30
Ритчи
8
Лонгстафф
14
Хэйден
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
9
Ламела
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
9
Ламела
3
Роуз
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Роуз
2
Уокер-Питерс
24
Эриксен
24
Эриксен
2
Уокер-Питерс
24
Ласселлс
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Ласселлс
10
Сен-Максимен
30
Атсу
30
Атсу
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
11
Муто
11
Муто
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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