Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 04 января 2025
Тоттенхэм
04.01.2025, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
4'
Д. Соланке
6'
Э. Гордон
38'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Желтая карточка
С. Регилон
90'
+9
90'
+2
Замена
Л. Келли
️️️️
С. Ботман
86'
Желтая карточка
А. Исак
86'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Мерфи
86'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
А. Исак
80'
Желтая карточка
С. Ботман
78'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Э. Гордон
73'
Желтая карточка
Жоэлинтон
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Л. Бергвалл
62'
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Сарр
62'
Замена
Х. Сон
️️️️
Т. Вернер
62'
Замена
С. Регилон
️️️️
Р. Дрэгушин
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
А. Исак
17'
Желтая карточка
Д. Берн
6'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гордон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
П. Порро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
21
Деян Кулушевски
(К)
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Ньюкасл
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-1-3-3
40
Остин
23
Порро
3
Дрэгушин
99
Спенс
29
Сарр
22
Джонсон
15
Бергвалл
21
Кулушевски
19
Соланке
14
Грей
11
Вернер
3-1-2-3-1
39
Дубравка
2
Ливраменто
33
Берн
4
Ботман
16
Тонали
3
Холл
39
Гимарайнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
17
Гордон
9
Исак
3
Дрэгушин
3
Регилон
3
Регилон
3
Дрэгушин
29
Сарр
28
Биссума
28
Биссума
29
Сарр
15
Бергвалл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
15
Бергвалл
11
Вернер
7
Сон
7
Сон
11
Вернер
4
Ботман
6
Келли
6
Келли
4
Ботман
17
Гордон
11
Барнс
11
Барнс
17
Гордон
9
Исак
28
Уиллок
28
Уиллок
9
Исак
23
Мерфи
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
23
Мерфи
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
41
Элфи Уайтман
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
9
10
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
463
352
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.08
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
0 : 1
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Ньюкасл
«Сандерленд» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ: шансы «Сандерленда» и «Тоттенхэма» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
26 ноября
7
«Сандерленд» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ: шансы «Сандерленда» и «Тоттенхэма» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
Мудрик не знал, что Украина – это страна, а не город
26 ноября
7
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
«Брайтон» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
Вчера, 15:50
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
28 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+