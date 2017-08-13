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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 13 августа 2017
Ньюкасл
13.08.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
61'
Д. Алли
70'
Б. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
90'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
86'
Желтая карточка
Б. Дэвис
82'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Алли
Замена
М. Мерино
️️️️
Д. Гэйл
76'
70'
ГОЛ! 0:2!
Б. Дэвис
Пас отдал
К. Эриксен
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
58'
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Ритчи
52'
Красная карточка
Д. Шелви
48'
Замена
Ч. Мбемба
️️️️
Ф. Лежен
34'
31'
Желтая карточка
Г. Кейн
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
П. Дамметт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Эллиот
14
Дамметт
26
Кларк
24
Лежен
30
Ритчи
22
Манкильо
26
Шелви
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
34
Гэйл
3-2-2-2-1
1
Льорис
2
Уокер-Питерс
14
Вертонген
15
Дайер
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
17
Сиссоко
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
24
Лежен
99
Мбемба
99
Мбемба
24
Лежен
14
Дамметт
24
Ласселлс
24
Ласселлс
14
Дамметт
34
Гэйл
6
Мерино
6
Мерино
34
Гэйл
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
8
Алли
2
Ваньяма
2
Ваньяма
8
Алли
17
Сиссоко
7
Сон
7
Сон
17
Сиссоко
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
1
Карл Дарлоу
ВР
9
Александар Митрович
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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