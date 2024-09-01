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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 01 сентября 2024
Ньюкасл
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
37'
Х. Барнс
78'
А. Исак
56'
Д. Берн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
Замена
М. Альмирон
️️️️
Э. Гордон
90'
+4
84'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
82'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
И. Биссума
82'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Д. Мэддисон
ГОЛ! 2:1!
А. Исак
Пас отдал
Д. Мерфи
78'
74'
Замена
Т. Вернер
️️️️
В. Одобер
68'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Замена
Л. Холл
️️️️
Л. Келли
68'
Замена
С. Тонали
️️️️
Ш. Лонгстафф
68'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Х. Барнс
61'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
58'
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Берн
48'
Желтая карточка
И. Биссума
46'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
П. Сарр
Желтая карточка
Жоэлинтон
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
41'
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
Пас отдал
Л. Келли
37'
34'
Желтая карточка
П. Сарр
Желтая карточка
Л. Келли
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К)
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
6
Келли
33
Берн
17
Крафт
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
28
Одобер
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
6
Келли
3
Холл
3
Холл
6
Келли
17
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
17
Гордон
11
Барнс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Барнс
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
29
Сарр
22
Джонсон
22
Джонсон
29
Сарр
28
Одобер
11
Вернер
11
Вернер
28
Одобер
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
4
4
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
12
Нарушения
16
13
Офсайды
2
4
Количество передач
253
491
Сейвы
6
1
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.26
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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