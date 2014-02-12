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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 12 февраля 2014
Ньюкасл
12.02.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 4
Завершен
Тоттенхэм
19'
Э. Адебайор
53'
Паулиньо
82'
Э. Адебайор
88'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
88'
ГОЛ! 0:4!
Н. Шадли
Пас отдал
Н. Бенталеб
84'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Э. Адебайор
82'
ГОЛ! 0:3!
Э. Адебайор
75'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Капу
Замена
С. Марво
️️️️
С. Амеоби
71'
64'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
М. Дембеле
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Л. де Йонг
63'
53'
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
Замена
П. Дамметт
️️️️
Д. Сантон
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-4
23
Крул
26
Дебюши
5
Уильямсон
27
Тэйлор
18
Сантон
17
Сиссоко
6
Анита
10
Амеоби
94
Гуффран
61
Сиссе
26
де Йонг
4-1-4-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
4
Кабуль
26
Ноутон
6
Капу
12
Леннон
8
Дембеле
6
Бенталеб
18
Паулиньо
25
Адебайор
18
Сантон
14
Дамметт
14
Дамметт
18
Сантон
10
Амеоби
12
Марво
12
Марво
10
Амеоби
26
де Йонг
26
Амеоби
26
Амеоби
26
де Йонг
6
Капу
89
Шадли
89
Шадли
6
Капу
8
Дембеле
25
Таунсенд
25
Таунсенд
8
Дембеле
25
Адебайор
9
Сольдадо
9
Сольдадо
25
Адебайор
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Алан Пардью
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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