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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 19 апреля 2009
Тоттенхэм
19.04.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
25'
Д. Бент
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Желтая карточка
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Дефо
️️️️
Д. Бент
Желтая карточка
А. Смит
Замена
М. Видука
️️️️
К. Нолан
Замена
О. Мартинс
️️️️
Э. Кэрролл
Замена
А. Смит
️️️️
С. Тэйлор
Замена
А. Хаттон
️️️️
М. Доусон
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
12
Аарон Леннон
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
41
Хабиб Бейе
ЦЗ
5
Райан Тэйлор
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
0
Никки Батт
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Алан Смит
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
18
Марк Видука
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
39
Вудгейт
20
Доусон
14
Чорлука
12
Леннон
10
Модрич
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
7
Кин
10
Бент
4-4-2
22
Харпер
5
Тэйлор
4
Бассонг
41
Бейе
27
Тэйлор
16
Дафф
0
Батт
4
Нолан
18
Гутьеррес
10
Оуэн
9
Кэрролл
20
Доусон
21
Хаттон
21
Хаттон
20
Доусон
10
Бент
9
Дефо
9
Дефо
10
Бент
27
Тэйлор
17
Смит
17
Смит
27
Тэйлор
4
Нолан
18
Видука
18
Видука
4
Нолан
9
Кэрролл
9
Мартинс
9
Мартинс
9
Кэрролл
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
23
Карло Кудичини
ВР
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Ширер
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алан Ширер
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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