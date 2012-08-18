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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 18 августа 2012
Ньюкасл
18.08.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
54'
Д. Ба
80'
А. Бен Арфа (П)
75'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
86'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Сандро
Замена
Г. Обертан
️️️️
Д. Ба
85'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Бен Арфа
80'
75'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
Замена
В. Анита
️️️️
Й. Кабай
71'
68'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
Д. Симпсон
54'
Желтая карточка
Й. Кабай
45'
+2
19'
Желтая карточка
Сандро
17'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Желтая карточка
Д. Симпсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
(К)
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Аарон Леннон
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
24
Перч
27
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
8
Бен Арфа
19
Ба
61
Сиссе
4-1-1-3-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
8
Ливермор
30
Сандро
12
Леннон
10
Сигурдссон
18
Бэйл
9
Дефо
29
Кабай
6
Анита
6
Анита
29
Кабай
19
Ба
32
Обертан
32
Обертан
19
Ба
10
Сигурдссон
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
10
Сигурдссон
30
Сандро
9
Кейн
9
Кейн
30
Сандро
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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