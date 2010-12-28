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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 28 декабря 2010
Тоттенхэм
28.12.2010, вторник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
59'
А. Леннон
79'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Желтая карточка
Э. Кэрролл
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
С. Бассонг
️️️️
Р. Павлюченко
Красная карточка
Ю. Кабуль
Желтая карточка
А. Смит
ГОЛ! 1:0!
А. Леннон
Желтая карточка
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Ю. Кабуль
Замена
Д. Дженас
️️️️
У. Паласиос
Желтая карточка
У. Паласиос
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Шейк Тиоте
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ПЗ
17
Алан Смит
ЛП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
2
Дэнни Симпсон
ЦП
8
Джоуи Бартон
(К)
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Хонас Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
4
Кабуль
21
Хаттон
8
Паласиос
18
Бэйл
10
Модрич
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
10
Павлюченко
4-3-1-2
23
Крул
2
Колоччини
24
Перч
27
Тэйлор
24
Тиоте
8
Бартон
2
Симпсон
17
Смит
15
Раутледж
18
Гутьеррес
9
Кэрролл
10
Павлюченко
4
Бассонг
4
Бассонг
10
Павлюченко
8
Паласиос
16
Дженас
16
Дженас
8
Паласиос
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
15
Крауч
8
ван дер Ваарт
24
Тиоте
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
24
Тиоте
18
Гутьеррес
9
Рэнжер
9
Рэнжер
18
Гутьеррес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
9
Хиско
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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