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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 17 октября 2021
Ньюкасл
17.10.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
2'
К. Уилсон
89'
Э. Дайер (АГ)
17'
Т. Н'Домбеле
22'
Г. Кейн
45+3'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
Желтая карточка
Жоэлинтон
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Э. Дайер
89'
Вторая желтая
Д. Шелви
83'
Желтая карточка
Д. Шелви
78'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уиллок
77'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Уилсон
77'
Желтая карточка
А. Хэйден
68'
64'
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
Д. Шелви
️️️️
Ш. Лонгстафф
60'
Желтая карточка
К. Кларк
54'
45'
+3
ГОЛ! 1:3!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
34'
22'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
17'
ГОЛ! 1:1!
Т. Н'Домбеле
Пас отдал
С. Регилон
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Х. Манкильо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
4-1-2-1-2
1
Дарлоу
30
Ритчи
24
Ласселлс
26
Кларк
22
Манкильо
14
Хэйден
28
Уиллок
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
4-1-2-2-1
1
Льорис
22
Эмерсон
21
Ромеро
15
Дайер
3
Регилон
34
Скипп
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
13
Уилсон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
13
Уилсон
8
Лонгстафф
26
Шелви
26
Шелви
8
Лонгстафф
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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