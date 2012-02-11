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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 11 февраля 2012
Тоттенхэм
11.02.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Ньюкасл
4'
Б. Ассу-Экотто
6'
Л. Саа
20'
Л. Саа
34'
Н. Кранчар
66'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Д. Гатри
Замена
Р. Нельсен
️️️️
Л. Кинг
Желтая карточка
Д. Гослинг
Замена
Д. Гослинг
️️️️
П. Сиссе
Замена
Д. Дефо
️️️️
Л. Саа
Замена
А. Леннон
️️️️
Г. Бэйл
ГОЛ! 5:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Л. Саа
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Г. Обертан
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ! 4:0!
Н. Кранчар
Пас отдал
Э. Адебайор
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 3:0!
Л. Саа
Пас отдал
Э. Адебайор
20'
ГОЛ! 2:0!
Л. Саа
Пас отдал
Э. Адебайор
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассу-Экотто
Пас отдал
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
4-3-1-2
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
26
Кинг
2
Уокер
19
Кранчар
10
Модрич
8
Паркер
18
Бэйл
28
Саа
25
Адебайор
3-2-3-2
23
Крул
24
Перч
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
2
Симпсон
32
Обертан
23
Гатри
18
Гутьеррес
19
Ба
61
Сиссе
26
Кинг
17
Нельсен
17
Нельсен
26
Кинг
18
Бэйл
12
Леннон
12
Леннон
18
Бэйл
28
Саа
9
Дефо
9
Дефо
28
Саа
32
Обертан
3
Фергюсон
3
Фергюсон
32
Обертан
61
Сиссе
32
Гослинг
32
Гослинг
61
Сиссе
23
Гатри
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
23
Гатри
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Гарри Реднапп
33
Роб Эллиот
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
30
Бонгани Кумало
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
17
Мехди Абид
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:00 (прямая)
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