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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 22 октября 2007
Ньюкасл
22.10.2007, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
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0
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Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
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3 : 1
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
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Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
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- : -
21.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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