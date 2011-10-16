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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 16 октября 2011
Ньюкасл
16.10.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
48'
Д. Ба
85'
Ш. Амеоби
39'
Р. ван дер Ваарт (П)
67'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
+1
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Э. Адебайор
ГОЛ! 2:2!
Ш. Амеоби
Пас отдал
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Симпсон
Желтая карточка
С. Паркер
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Бест
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Ба
ГОЛ! 1:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Э. Адебайор
Замена
Д. Дефо
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Травма
К. Уокер
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
Х. Гутьеррес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Замена
С. Бассонг
️️️️
Л. Кинг
Травма
Л. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
(К)
ЦЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
8
Скотт Паркер
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
26
Шола Амеоби
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-4-2
23
Крул
5
Тэйлор
2
Колоччини
2
Симпсон
27
Тэйлор
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
32
Обертан
9
Бест
19
Ба
4-1-4-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
26
Кинг
32
Ассу-Экотто
8
Ливермор
8
Паркер
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
25
Адебайор
2
Симпсон
18
Сантон
18
Сантон
2
Симпсон
9
Бест
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
9
Бест
19
Ба
26
Амеоби
26
Амеоби
19
Ба
26
Кинг
4
Бассонг
4
Бассонг
26
Кинг
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
9
Дефо
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
10
Павлюченко
10
Павлюченко
25
Адебайор
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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