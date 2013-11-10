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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 10 ноября 2013
Тоттенхэм
10.11.2013, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
13'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
Желтая карточка
М. Доусон
89'
85'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Й. Гуффран
75'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Л. Реми
Замена
Д. Дефо
️️️️
Г. Сигурдссон
69'
61'
Желтая карточка
М. Сиссоко
60'
Замена
В. Анита
️️️️
Ш. Амеоби
53'
Желтая карточка
М. Дебюши
Замена
Сандро
️️️️
М. Дембеле
46'
Замена
Ю. Кабуль
️️️️
В. Кирикеш
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Пас отдал
Й. Гуффран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
30
Сандро
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-2-3-1
24
Фридель
21
Кирикеш
14
Вертонген
20
Доусон
2
Уокер
8
Дембеле
18
Паулиньо
24
Эриксен
10
Сигурдссон
25
Таунсенд
9
Сольдадо
4-3-3
23
Крул
18
Сантон
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
17
Сиссоко
24
Тиоте
29
Кабай
94
Гуффран
26
Амеоби
14
Реми
21
Кирикеш
4
Кабуль
4
Кабуль
21
Кирикеш
8
Дембеле
30
Сандро
30
Сандро
8
Дембеле
10
Сигурдссон
9
Дефо
9
Дефо
10
Сигурдссон
26
Амеоби
6
Анита
6
Анита
26
Амеоби
94
Гуффран
32
Обертан
32
Обертан
94
Гуффран
14
Реми
61
Сиссе
61
Сиссе
14
Реми
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
1
Эурелью Гомес
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
33
Роб Эллиот
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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