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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 11 августа 2018
Ньюкасл
11.08.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
11'
Хоселу
8'
Я. Вертонген
18'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
Желтая карточка
М. Диаме
90'
+4
88'
Замена
Л. Амос
️️️️
Э. Дайер
Замена
Й. Муто
️️️️
А. Перес
81'
80'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Алли
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Ритчи
69'
68'
Желтая карточка
Г. Кейн
68'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Л. Моура
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Хоселу
59'
Желтая карточка
Хоселу
58'
42'
Желтая карточка
Э. Дайер
18'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алли
Пас отдал
С. Орье
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
М. Ритчи
11'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вертонген
Пас отдал
Д. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
24
Кристиан Эриксен
ВР
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Люк Амос
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
26
Кларк
2
Йедлин
24
Ласселлс
14
Дамметт
30
Ритчи
17
Диаме
26
Шелви
29
Кенеди
13
Хоселу
22
Перес
3-2-1-2-1
24
Эриксен
15
Дайер
6
Санчес
14
Вертонген
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
7
Моура
8
Алли
9
Кейн
30
Ритчи
30
Атсу
30
Атсу
30
Ритчи
13
Хоселу
23
Рондон
23
Рондон
13
Хоселу
22
Перес
11
Муто
11
Муто
22
Перес
15
Дайер
10
Амос
10
Амос
15
Дайер
7
Моура
8
Дембеле
8
Дембеле
7
Моура
8
Алли
7
Сон
7
Сон
8
Алли
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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