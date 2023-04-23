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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 23 апреля 2023
Ньюкасл
23.04.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
6 : 1
Завершен
Тоттенхэм
2'
Д. Мерфи
6'
Жоэлинтон
9'
Д. Мерфи
19'
А. Исак
21'
А. Исак
67'
К. Уилсон
49'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
83'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
74'
Желтая карточка
К. Ромеро
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ф. Шер
74'
72'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
Х. Манкильо
️️️️
К. Триппьер
70'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Б. Гимарайнс
70'
ГОЛ! 6:1!
К. Уилсон
67'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Д. Мерфи
66'
Замена
К. Уилсон
️️️️
А. Исак
66'
49'
ГОЛ! 5:1!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Хейбьерг
46'
Замена
Ф. Форстер
️️️️
У. Льорис
34'
Желтая карточка
О. Скипп
28'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
23'
Замена
Д. Санчес
️️️️
П. Сарр
ГОЛ! 5:0!
А. Исак
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
21'
ГОЛ! 4:0!
А. Исак
Пас отдал
Д. Уиллок
19'
ГОЛ! 3:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Ф. Шер
9'
ГОЛ! 2:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
Ф. Шер
6'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
5
Шер
4
Ботман
33
Берн
2
Триппьер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
3-1-2-3-1
1
Льорис
23
Порро
15
Дайер
21
Ромеро
34
Скипп
29
Сарр
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
39
Гимарайнс
10
Гордон
10
Гордон
39
Гимарайнс
5
Шер
24
Ласселлс
24
Ласселлс
5
Шер
2
Триппьер
22
Манкильо
22
Манкильо
2
Триппьер
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Альмирон
23
Мерфи
9
Исак
13
Уилсон
13
Уилсон
9
Исак
1
Льорис
17
Форстер
17
Форстер
1
Льорис
29
Сарр
6
Санчес
6
Санчес
29
Сарр
21
Кулушевски
7
Данжума
7
Данжума
21
Кулушевски
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Главный тренер
Эдди Хау
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Эллиот Андерсон
АП
Остались в запасе
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Ромейн Мандл
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Кристиан Стеллини
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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