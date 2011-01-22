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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 22 января 2011
Ньюкасл
22.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
59'
Ф. Колоччини
90+1'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Леннон
Пас отдал
Д. Дефо
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
Ш. Амеоби
Замена
Н. Кранчар
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Перч
️️️️
Д. Гатри
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Дженас
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Л. Бест
ГОЛ! 1:0!
Ф. Колоччини
Пас отдал
Д. Гатри
11'
Замена
С. Бассонг
️️️️
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-2
22
Харпер
21
Энрике
2
Колоччини
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
23
Гатри
4
Нолан
8
Бартон
26
Амеоби
9
Бест
3-4-2-1
23
Кудичини
21
Хаттон
20
Доусон
36
Галлас
12
Леннон
16
Дженас
10
Модрич
20
Пиенаар
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
9
Дефо
23
Гатри
24
Перч
24
Перч
23
Гатри
9
Бест
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
9
Бест
26
Амеоби
9
Рэнжер
9
Рэнжер
26
Амеоби
18
Бэйл
4
Бассонг
4
Бассонг
18
Бэйл
20
Пиенаар
19
Кранчар
19
Кранчар
20
Пиенаар
16
Дженас
15
Крауч
15
Крауч
16
Дженас
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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