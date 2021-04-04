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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 04 апреля 2021
Ньюкасл
04.04.2021, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
28'
Жоэлинтон
86'
Д. Уиллок
30'
Г. Кейн
34'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
88'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Д. Ло Чельсо
ГОЛ! 2:2!
Д. Уиллок
86'
Желтая карточка
М. Альмирон
85'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
Д. Мерфи
83'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Крафт
79'
Желтая карточка
Д. Шелви
72'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Д. Гэйл
71'
Желтая карточка
П. Дамметт
65'
64'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
63'
Желтая карточка
Д. Танганга
46'
Замена
Х. Сон
️️️️
К. Винисиус
45'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
34'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
30'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
ГОЛ! 1:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
Ш. Лонгстафф
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-2-3-1
39
Дубравка
30
Ритчи
14
Дамметт
24
Ласселлс
17
Крафт
8
Лонгстафф
26
Шелви
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
34
Гэйл
4-2-2-2
1
Льорис
6
Родон
5
Танганга
6
Санчес
3
Регилон
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Моура
20
Ло Чельсо
9
Кейн
95
Винисиус
23
Мерфи
22
Манкильо
22
Манкильо
23
Мерфи
17
Крафт
28
Уиллок
28
Уиллок
17
Крафт
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
95
Винисиус
7
Сон
7
Сон
95
Винисиус
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
20
Ло Чельсо
18
Бэйл
18
Бэйл
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
5
Эллиот Андерсон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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