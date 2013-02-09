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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 09 февраля 2013
Тоттенхэм
09.02.2013, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ньюкасл
5'
Г. Бэйл
78'
Г. Бэйл
24'
Й. Гуффран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
90'
+5
Желтая карточка
Ш. Амеоби
Замена
Д. Ливермор
️️️️
М. Дембеле
90'
+2
89'
Желтая карточка
Й. Кабай
86'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Х. Гутьеррес
82'
Замена
Ш. Тиоте
️️️️
Д. Перч
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
78'
Замена
Б. Ассу-Экотто
️️️️
К. Ноутон
74'
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Л. Холтби
69'
56'
Замена
С. Марво
️️️️
Й. Гуффран
24'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гуффран
Пас отдал
М. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-5-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
29
Колкер
26
Ноутон
8
Паркер
2
Демпси
90
Холтби
8
Дембеле
12
Леннон
18
Бэйл
3-2-3-2
23
Крул
27
Тэйлор
2
Колоччини
24
Перч
18
Сантон
26
Дебюши
17
Сиссоко
29
Кабай
18
Гутьеррес
94
Гуффран
61
Сиссе
26
Ноутон
32
Ассу-Экотто
32
Ассу-Экотто
26
Ноутон
8
Дембеле
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Дембеле
90
Холтби
25
Адебайор
25
Адебайор
90
Холтби
24
Перч
24
Тиоте
24
Тиоте
24
Перч
94
Гуффран
12
Марво
12
Марво
94
Гуффран
18
Гутьеррес
26
Амеоби
26
Амеоби
18
Гутьеррес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
22
Стефен Харпер
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
36
Вильям Галлас
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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