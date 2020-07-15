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Ньюкасл - Тоттенхэм
Ньюкасл - Тоттенхэм: обзор матча 15 июля 2020
Ньюкасл
15.07.2020, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
56'
М. Ритчи
27'
Х. Сон
60'
Г. Кейн
90'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Г. Кейн
90'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
Замена
М. Лонгстафф
️️️️
Н. Бенталеб
86'
85'
Желтая карточка
Б. Дэвис
74'
Желтая карточка
Г. Кейн
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Д. Гэйл
69'
Желтая карточка
Д. Шелви
65'
62'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Ло Чельсо
60'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
С. Бергвейн
57'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
ГОЛ! 1:1!
М. Ритчи
56'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Д. Йедлин
55'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
35'
31'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
27'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
7
Томас Аллан
ЦФ
60
Джек Янг
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
5
Шер
6
Фернандес
2
Йедлин
30
Ритчи
17
Крафт
6
Бенталеб
26
Шелви
10
Альмирон
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
4-2-3-1
1
Льорис
92
Орье
23
Алдервейрелд
6
Санчес
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Моура
20
Ло Чельсо
7
Сон
9
Кейн
34
Гэйл
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
34
Гэйл
2
Йедлин
19
Лазаро
19
Лазаро
2
Йедлин
6
Бенталеб
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
6
Бенталеб
9
Кейн
14
Вертонген
14
Вертонген
9
Кейн
20
Ло Чельсо
9
Ламела
9
Ламела
20
Ло Чельсо
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
7
Томас Аллан
ЦФ
60
Джек Янг
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
7
Томас Аллан
ЦФ
60
Джек Янг
ЦФ
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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