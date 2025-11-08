9 ноября на «Ахмат-Арене» в Грозном пройдет матч 15 тура Премьер-лиги, где «Ахмат» примет московский «Спартак». Обе команды не в лучшей форме, однако мотивация зарабатывать очки у них высокая – хозяева стремятся выбраться в верхнюю половину таблицы, а гости пытаются вернуть стабильность в борьбе за еврокубки.

«Ахмат»

«Ахмат» занимает 9 место с 16 очками и не выигрывает четыре тура подряд. После поражения 0:2 от «Балтики» команда снова показала уязвимость в защите: 13 пропущенных мячей за последние пять встреч. В атаке грозненцы выглядят лучше – 7 голов за этот же период, но из-за нестабильной обороны очки теряются регулярно. Домашний фактор может помочь, однако команда пропускает даже на своeм поле.

«Спартак»

«Спартак» идeт шестым с 22 очками и проиграл в последнем туре «Краснодару» 1:2. Несмотря на результат, москвичи сохраняют отличную статистику по голам – забивают уже в 12 матчах подряд, а за последние пять игр отличились девять раз. Проблема – неряшливость в обороне: 5 пропущенных голов за тот же отрезок. Команда играет в атакующий футбол и часто оставляет зоны, что делает матчи со «Спартаком» результативными.

Факты о командах

«Ахмат»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в 6 последних играх

В среднем: 1.40 забито, 2.60 пропущено за 5 матчей

Пропустил 13 мячей за последние 5 туров

«Спартак»

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено за 5 игр

Победа в 2 из 5 последних матчей

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

Прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак»

Обе команды подвержены ошибкам в обороне, но «Спартак» выглядит предпочтительнее благодаря более организованной атаке и глубине состава. «Ахмат» способен ответить за счeт давления дома, однако стабильность гостей в реализации делает их фаворитом. При этом учитывая голевую форму обеих сторон, логично ожидать результативный матч с обменом мячами и активной игрой впереди.

Рекомендованные ставки