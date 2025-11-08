Введите ваш ник на сайте
«Ахмат» – «Спартак»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 2.25

08 ноября 2025 8:33
Ахмат - Спартак
09 нояб. 2025, воскресенье 17:30 | Россия. Премьер-лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Спартака»
Сделать ставку

9 ноября на «Ахмат-Арене» в Грозном пройдет матч 15 тура Премьер-лиги, где «Ахмат» примет московский «Спартак». Обе команды не в лучшей форме, однако мотивация зарабатывать очки у них высокая – хозяева стремятся выбраться в верхнюю половину таблицы, а гости пытаются вернуть стабильность в борьбе за еврокубки.

«Ахмат»

«Ахмат» занимает 9 место с 16 очками и не выигрывает четыре тура подряд. После поражения 0:2 от «Балтики» команда снова показала уязвимость в защите: 13 пропущенных мячей за последние пять встреч. В атаке грозненцы выглядят лучше – 7 голов за этот же период, но из-за нестабильной обороны очки теряются регулярно. Домашний фактор может помочь, однако команда пропускает даже на своeм поле.

«Спартак»

«Спартак» идeт шестым с 22 очками и проиграл в последнем туре «Краснодару» 1:2. Несмотря на результат, москвичи сохраняют отличную статистику по голам – забивают уже в 12 матчах подряд, а за последние пять игр отличились девять раз. Проблема – неряшливость в обороне: 5 пропущенных голов за тот же отрезок. Команда играет в атакующий футбол и часто оставляет зоны, что делает матчи со «Спартаком» результативными.

Факты о командах

«Ахмат»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних играх
  • В среднем: 1.40 забито, 2.60 пропущено за 5 матчей
  • Пропустил 13 мячей за последние 5 туров

«Спартак»

  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено за 5 игр
  • Победа в 2 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч

Личные встречи
24% (9)
26% (10)
50% (19)
39
Забитых мячей
60
1.03
В среднем за матч
1.58
4:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 2
09.11.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
0 : 0
30.03.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
11.08.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
2 : 1
03.12.2023
Спартак
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
0 : 0
26.08.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
0 : 0
01.04.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 1
16.07.2022
Спартак
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
2 : 1
04.12.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0 : 1
03.10.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2 : 2
16.05.2021
Спартак
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2 : 0
14.08.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
15.07.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
1 : 3
11.08.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 3
30.03.2019
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1 : 2
16.09.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1 : 3
23.04.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
1 : 2
13.10.2017
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
17.05.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
26.11.2016
Спартак
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3 : 0
16.05.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2 : 1
07.11.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
4 : 2
11.05.2015
Спартак
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 1
20.09.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ахмат
1 : 0
08.03.2014
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Спартак
0 : 0
06.10.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
3 : 1
10.03.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ахмат
2 : 1
25.08.2012
Спартак
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 4
07.08.2011
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
10.04.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2 : 0
28.08.2010
Спартак
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Спартак
2 : 1
10.04.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 3
23.08.2009
Спартак
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
18.04.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
3 : 1
25.10.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3 : 1
06.07.2008
Спартак
Россия. Кубок, 1/16 финала
Ахмат
1 : 1
27.06.2007
Спартак
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
1 : 2
11.09.2005
Спартак
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
3 : 0
01.05.2005
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч «Ахмат» – «Спартак»

Обе команды подвержены ошибкам в обороне, но «Спартак» выглядит предпочтительнее благодаря более организованной атаке и глубине состава. «Ахмат» способен ответить за счeт давления дома, однако стабильность гостей в реализации делает их фаворитом. При этом учитывая голевую форму обеих сторон, логично ожидать результативный матч с обменом мячами и активной игрой впереди.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака» – коэффициент 2.25
  • Обе забьют – коэффициент 1.83

2.25
Победа «Спартака»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 