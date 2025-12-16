Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 17 декабря 2025 с коэффициентом 1.75

16 декабря 2025 8:15
Ньюкасл - Фулхэм
17 дек. 2025, среда 23:15 | Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1.75
Тотал больше 2.5
17 декабря в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на своем поле примет «Фулхэм». Обе команды подходят к матчу в результативном состоянии, но с заметными проблемами в обороне. Формат плей-офф не оставляет пространства для осторожной игры, поэтому встреча обещает быть интенсивной и насыщенной моментами у обоих ворот.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» уверенно действует дома и не проигрывает на своем поле в восьми матчах подряд. Команда регулярно забивает: в 17 из 19 последних игр «сороки» отличались как минимум одним голом. В последних пяти встречах клуб забил 10 мячей, однако оборона допускает ошибки – 7 пропущенных за тот же отрезок. Против «Фулхэма» «Ньюкасл» стабильно результативен и забивает этому сопернику в 11 очных матчах подряд.

«Фулхэм»

«Фулхэм» успешно прошел предыдущие раунды Кубка лиги и выиграл три последних матча в турнире. Команда демонстрирует яркий атакующий футбол – 11 голов в пяти последних играх, но при этом регулярно пропускает: 10 мячей за тот же период. На выезде «Фулхэм» часто играет открыто, что приводит к обмену голами и высоким тоталам.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает дома в 8 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 последних матчах против «Фулхэма»

«Фулхэм»

  • Побеждает в 3 последних матчах Кубка лиги
  • В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Фулхэм»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и нестабильной игры в обороне логично ожидать открытого сценария. «Ньюкасл» имеет преимущество за счет домашнего поля и более надежной игры в ключевые моменты, однако «Фулхэм» способен ответить своими шансами.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.95

1.75
Тотал больше 2.5
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ньюкасл
  • Читайте нас: 