17 декабря в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на своем поле примет «Фулхэм». Обе команды подходят к матчу в результативном состоянии, но с заметными проблемами в обороне. Формат плей-офф не оставляет пространства для осторожной игры, поэтому встреча обещает быть интенсивной и насыщенной моментами у обоих ворот.
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» уверенно действует дома и не проигрывает на своем поле в восьми матчах подряд. Команда регулярно забивает: в 17 из 19 последних игр «сороки» отличались как минимум одним голом. В последних пяти встречах клуб забил 10 мячей, однако оборона допускает ошибки – 7 пропущенных за тот же отрезок. Против «Фулхэма» «Ньюкасл» стабильно результативен и забивает этому сопернику в 11 очных матчах подряд.
«Фулхэм»
«Фулхэм» успешно прошел предыдущие раунды Кубка лиги и выиграл три последних матча в турнире. Команда демонстрирует яркий атакующий футбол – 11 голов в пяти последних играх, но при этом регулярно пропускает: 10 мячей за тот же период. На выезде «Фулхэм» часто играет открыто, что приводит к обмену голами и высоким тоталам.
Факты о командах
«Ньюкасл»
- Не проигрывает дома в 8 последних матчах
- В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 11 последних матчах против «Фулхэма»
«Фулхэм»
- Побеждает в 3 последних матчах Кубка лиги
- В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 5 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Фулхэм»
С учетом атакующего потенциала обеих команд и нестабильной игры в обороне логично ожидать открытого сценария. «Ньюкасл» имеет преимущество за счет домашнего поля и более надежной игры в ключевые моменты, однако «Фулхэм» способен ответить своими шансами.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.95