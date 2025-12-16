17 декабря в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги «Ньюкасл» на своем поле примет «Фулхэм». Обе команды подходят к матчу в результативном состоянии, но с заметными проблемами в обороне. Формат плей-офф не оставляет пространства для осторожной игры, поэтому встреча обещает быть интенсивной и насыщенной моментами у обоих ворот.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» уверенно действует дома и не проигрывает на своем поле в восьми матчах подряд. Команда регулярно забивает: в 17 из 19 последних игр «сороки» отличались как минимум одним голом. В последних пяти встречах клуб забил 10 мячей, однако оборона допускает ошибки – 7 пропущенных за тот же отрезок. Против «Фулхэма» «Ньюкасл» стабильно результативен и забивает этому сопернику в 11 очных матчах подряд.

«Фулхэм»

«Фулхэм» успешно прошел предыдущие раунды Кубка лиги и выиграл три последних матча в турнире. Команда демонстрирует яркий атакующий футбол – 11 голов в пяти последних играх, но при этом регулярно пропускает: 10 мячей за тот же период. На выезде «Фулхэм» часто играет открыто, что приводит к обмену голами и высоким тоталам.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Не проигрывает дома в 8 последних матчах

В среднем: 2.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 11 последних матчах против «Фулхэма»

«Фулхэм»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка лиги

В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Фулхэм»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и нестабильной игры в обороне логично ожидать открытого сценария. «Ньюкасл» имеет преимущество за счет домашнего поля и более надежной игры в ключевые моменты, однако «Фулхэм» способен ответить своими шансами.

Рекомендованные ставки: