17 декабря состоится финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА, в котором встретятся французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Обе команды уверенно прошли турнирный путь и подходят к решающей игре в хорошем игровом тонусе. Противостояние европейского гранда и одного из сильнейших клубов Южной Америки обещает интенсивный футбол с высокой плотностью борьбы и акцентом на атаку.

«ПСЖ»

Парижский клуб демонстрирует мощную результативность в последних матчах. В пяти последних встречах команда забила 13 мячей, регулярно создавая большое количество голевых моментов. При этом «ПСЖ» не всегда действует безошибочно в обороне, пропустив 6 голов за тот же отрезок. Тем не менее команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно навязывает соперникам высокий темп, что особенно важно в финалах.

«Фламенго»

«Фламенго» подходит к финалу с затяжной серией без поражений. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 12 встречах подряд. В последних пяти играх бразильцы отличились 9 раз, пропустив всего 4 мяча. «Фламенго» делает ставку на компактную оборону и быстрые переходы в атаку, что уже принесло результат в рамках турнира.

Факты о командах

«ПСЖ»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах

«Фламенго»

Не проигрывает в 7 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 12 матчах подряд

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Фламенго»

С учетом атакующего потенциала «ПСЖ» и стабильной игры «Фламенго», финал вряд ли получится закрытым. Обе команды способны регулярно создавать моменты, однако осторожность решающего матча может сдержать чрезмерную результативность. На первый план выходит общий класс и глубина состава парижан.

Рекомендованные ставки: