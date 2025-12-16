Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» – «Фламенго»: прогноз и ставки на матч 17 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

16 декабря 2025 8:46
ПСЖ - Фламенго
17 дек. 2025, среда 20:00 | Межконтинентальный кубок, Финал
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

17 декабря состоится финальный матч Межконтинентального кубка ФИФА, в котором встретятся французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Обе команды уверенно прошли турнирный путь и подходят к решающей игре в хорошем игровом тонусе. Противостояние европейского гранда и одного из сильнейших клубов Южной Америки обещает интенсивный футбол с высокой плотностью борьбы и акцентом на атаку.

«ПСЖ»

Парижский клуб демонстрирует мощную результативность в последних матчах. В пяти последних встречах команда забила 13 мячей, регулярно создавая большое количество голевых моментов. При этом «ПСЖ» не всегда действует безошибочно в обороне, пропустив 6 голов за тот же отрезок. Тем не менее команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и стабильно навязывает соперникам высокий темп, что особенно важно в финалах.

«Фламенго»

«Фламенго» подходит к финалу с затяжной серией без поражений. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и забивает в 12 встречах подряд. В последних пяти играх бразильцы отличились 9 раз, пропустив всего 4 мяча. «Фламенго» делает ставку на компактную оборону и быстрые переходы в атаку, что уже принесло результат в рамках турнира.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 2.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах

«Фламенго»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 12 матчах подряд

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Фламенго»

С учетом атакующего потенциала «ПСЖ» и стабильной игры «Фламенго», финал вряд ли получится закрытым. Обе команды способны регулярно создавать моменты, однако осторожность решающего матча может сдержать чрезмерную результативность. На первый план выходит общий класс и глубина состава парижан.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.75

1.85
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ
18+
