1 ноября на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдет матч 11-го тура Ла Лиги, где «Реал» примет «Валенсию». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате, показывая мощную результативность и стабильную игру в защите. Гости, напротив, борются за выживание и уже пять туров подряд не знают побед.

«Реал»

Мадридцы идут на первом месте с 27 очками и демонстрируют идеальную форму: 9 побед в 10 турах, 12 забитых и всего 2 пропущенных гола в последних пяти матчах. «Реал» стабильно забивает – уже 18 игр подряд в Ла Лиге, в среднем 2.4 гола за матч. Команда уверенно контролирует мяч и использует скорость в атаке. Главная сила – дисциплинированная оборона и хладнокровная реализация.

«Валенсия»

После 10 туров у «Валенсии» всего 9 очков и 18-е место. Пять матчей без побед, при этом команда забивает, но часто теряет концентрацию в концовках. В последней игре против «Вильярреала» (0:2) снова не удалось набрать очки. Данджума с 4 голами остаeтся лидером атаки, но поддержки партнeров не хватает. Основная проблема – слабая защита и неуверенная игра в гостях.

Факты о командах

«Реал»

Победа в 5 последних матчах подряд

Средний показатель: 2.40 забитых и 0.40 пропущенных

18 матчей подряд с голами

9 побед в 10 турах

«Валенсия»

Не выигрывает 5 матчей подряд

Средний показатель: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных

18-е место в таблице

Сложности в гостевых встречах

Прогноз на матч «Реал» – «Валенсия»

«Реал» стабильно доминирует и редко допускает осечки. При нынешней форме команда Анчелотти обязана брать три очка дома. «Валенсия» способна создать пару опасных моментов, но вряд ли удержит натиск лидера. Сценарий матча предполагает уверенную победу хозяев и результативную игру, ведь «Реал» регулярно забивает по два и более голов.

Рекомендованные ставки