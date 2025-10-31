Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 1.75

31 октября 2025 9:11
Реал - Валенсия
01 нояб. 2025, суббота 23:00 | Испания. Примера, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Реала» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

1 ноября на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде пройдет матч 11-го тура Ла Лиги, где «Реал» примет «Валенсию». Хозяева уверенно лидируют в чемпионате, показывая мощную результативность и стабильную игру в защите. Гости, напротив, борются за выживание и уже пять туров подряд не знают побед.

«Реал»

Мадридцы идут на первом месте с 27 очками и демонстрируют идеальную форму: 9 побед в 10 турах, 12 забитых и всего 2 пропущенных гола в последних пяти матчах. «Реал» стабильно забивает – уже 18 игр подряд в Ла Лиге, в среднем 2.4 гола за матч. Команда уверенно контролирует мяч и использует скорость в атаке. Главная сила – дисциплинированная оборона и хладнокровная реализация.

«Валенсия»

После 10 туров у «Валенсии» всего 9 очков и 18-е место. Пять матчей без побед, при этом команда забивает, но часто теряет концентрацию в концовках. В последней игре против «Вильярреала» (0:2) снова не удалось набрать очки. Данджума с 4 голами остаeтся лидером атаки, но поддержки партнeров не хватает. Основная проблема – слабая защита и неуверенная игра в гостях.

Факты о командах

«Реал»

  • Победа в 5 последних матчах подряд
  • Средний показатель: 2.40 забитых и 0.40 пропущенных
  • 18 матчей подряд с голами
  • 9 побед в 10 турах

«Валенсия»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • Средний показатель: 1.40 забитых и 1.20 пропущенных
  • 18-е место в таблице
  • Сложности в гостевых встречах

Личные встречи
55% (23)
24% (10)
21% (9)
93
Забитых мячей
57
2.21
В среднем за матч
1.36
6:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 30 тур
Реал
1 : 2
05.04.2025
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 2
03.01.2025
Реал
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 2
02.03.2024
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
5 : 1
11.11.2023
Валенсия
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
1 : 0
21.05.2023
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
02.02.2023
Валенсия
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
1 : 1
11.01.2023
Валенсия
Испания. Примера, 20 тур
Реал
4 : 1
08.01.2022
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
1 : 2
19.09.2021
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
2 : 0
14.02.2021
Валенсия
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
4 : 1
08.11.2020
Реал
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 0
18.06.2020
Валенсия
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Валенсия
1 : 3
08.01.2020
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1 : 1
15.12.2019
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2 : 1
03.04.2019
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2 : 0
01.12.2018
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 4
27.01.2018
Реал
Испания. Примера, 2 тур
Реал
2 : 2
27.08.2017
Валенсия
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2 : 1
29.04.2017
Валенсия
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2 : 1
22.02.2017
Реал
Испания. Примера, 37 тур
Реал
3 : 2
08.05.2016
Валенсия
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 2
03.01.2016
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
2 : 2
09.05.2015
Валенсия
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
04.01.2015
Реал
Испания. Примера, 36 тур
Реал
2 : 2
04.05.2014
Валенсия
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 3
22.12.2013
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 1
24.01.2013
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
0 : 5
20.01.2013
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
2 : 0
15.01.2013
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Реал
1 : 1
19.08.2012
Валенсия
Испания. Примера, 32 тур
Реал
0 : 0
08.04.2012
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 3
20.11.2011
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
3 : 6
23.04.2011
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2 : 0
04.12.2010
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Реал
2 : 0
18.04.2010
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2 : 3
12.12.2009
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 0
09.05.2009
Реал
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
20.12.2008
Валенсия
Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 2
24.08.2008
Валенсия
Суперкубок Испании, Финал
Валенсия
3 : 2
17.08.2008
Реал
Испания. Примера, 29 тур
Реал
2 : 3
23.03.2008
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 5
31.10.2007
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Реал» – «Валенсия»

«Реал» стабильно доминирует и редко допускает осечки. При нынешней форме команда Анчелотти обязана брать три очка дома. «Валенсия» способна создать пару опасных моментов, но вряд ли удержит натиск лидера. Сценарий матча предполагает уверенную победу хозяев и результативную игру, ведь «Реал» регулярно забивает по два и более голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реала» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Реала» больше 2 голов – коэффициент 1.95

1.75
Победа «Реала» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Валенсия Реал
Другие прогнозы
31.10.2025
17:50
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Хиляль - Аль-Шабаб
Победа Аль-Хиляля с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.65
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА - Пари НН
Победа ЦСКА с форой (-1)
31.10.2025
19:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка - Оболонь
Обе забьют
01.11.2025
16:30
2.00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Колос - Александрия
Победа «Колоса»
01.11.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе - Генчлербирлиги
Победа «Гезтепе»
01.11.2025
17:30
1.90
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 