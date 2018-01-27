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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 27 января 2018
Валенсия
27.01.2018, суббота, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
1 : 4
Завершен
Реал
58'
С. Мина
16'
К. Роналду (П)
38'
К. Роналду (П)
84'
Марсело
89'
Т. Кроос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
89'
ГОЛ! 1:4!
Т. Кроос
Пас отдал
М. Ковачич
88'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Л. Модрич
84'
ГОЛ! 1:3!
Марсело
Пас отдал
М. Асенсио
78'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Бензема
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Латорре
77'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Родриго
75'
70'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
69'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
63'
Желтая карточка
Р. Варан
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Мина
Пас отдал
Д. Парехо
58'
52'
Желтая карточка
Г. Бэйл
Замена
К. Солер
️️️️
Г. Гедеш
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
1
Хауме
ВР
22
Игнасио Видаль
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Нето
3
Латорре
14
Гайя
24
Гарай
33
Монтойя
13
Коклен
19
Кондогбиа
10
Парехо
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
4-1-2-3
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
6
Начо
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
11
Гедеш
18
Солер
18
Солер
11
Гедеш
3
Латорре
8
Перейра
8
Перейра
3
Латорре
19
Родриго
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Родриго
9
Бензема
10
Асенсио
10
Асенсио
9
Бензема
14
Модрич
8
Ковачич
8
Ковачич
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
Остались в запасе
Валенсия
Реал
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Валенсия - Реал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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