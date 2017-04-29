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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 29 апреля 2017
Реал
29.04.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
27'
К. Роналду
86'
Марсело
82'
Д. Парехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
90'
+3
89'
Замена
З. Баккали
️️️️
Ф. Орельяна
86'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
А. Латорре
ГОЛ! 2:1!
Марсело
Пас отдал
А. Мората
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
Д. Парехо
Желтая карточка
Л. Модрич
81'
Желтая карточка
А. Мората
77'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
72'
69'
Замена
Родриго
️️️️
Нани
Замена
М. Асенсио
️️️️
Х. Родригес
66'
64'
Желтая карточка
Э. Мангала
Пенальти не реализован!
К. Роналду
57'
56'
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
Каземиро
52'
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
27'
25'
Желтая карточка
А. Латорре
21'
Желтая карточка
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
18
Карлос Солер
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
19
Родриго
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
7
Роналду
9
Бензема
4-2-3-1
25
Алвес
33
Монтойя
5
Мангала
24
Гарай
3
Латорре
18
Солер
10
Парехо
77
Мина
14
Орельяна
17
Нани
16
Эль-Хаддади
23
Родригес
10
Асенсио
10
Асенсио
23
Родригес
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
14
Орельяна
11
Баккали
11
Баккали
14
Орельяна
3
Латорре
14
Гайя
14
Гайя
3
Латорре
17
Нани
19
Родриго
19
Родриго
17
Нани
Остались в запасе
Реал
Валенсия
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
8
Эухени Вальдеррама
АП
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
8
Эухени Вальдеррама
АП
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Реал - Валенсия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
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