Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 22 февраля 2017
Валенсия
22.02.2017, среда, 20:45
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Реал
4'
С. Дзадза
9'
Ф. Орельяна
44'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
Желтая карточка
Д. Парехо
90'
76'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
Замена
М. Суарес
️️️️
С. Дзадза
74'
73'
Замена
Начо
️️️️
Р. Варан
Желтая карточка
Э. Мангала
67'
62'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Х. Родригес
59'
Желтая карточка
Р. Варан
Замена
К. Солер
️️️️
Ф. Орельяна
56'
Желтая карточка
Э. Перес
54'
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
43'
Замена
Г. Сикейра
️️️️
Нани
39'
29'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
С. Дзадза
19'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Нани
9'
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-2
25
Алвес
14
Гайя
5
Мангала
24
Гарай
2
Канселу
10
Парехо
33
Перес
17
Нани
14
Орельяна
11
Дзадза
16
Эль-Хаддади
4-1-2-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
23
Родригес
7
Роналду
9
Бензема
11
Дзадза
4
Суарес
4
Суарес
11
Дзадза
17
Нани
6
Сикейра
6
Сикейра
17
Нани
14
Орельяна
18
Солер
18
Солер
14
Орельяна
19
Варан
6
Начо
6
Начо
19
Варан
23
Родригес
18
Бэйл
18
Бэйл
23
Родригес
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
Остались в запасе
Валенсия
Реал
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Валенсия - Реал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Реал
«Реал» готовит на лето 80-миллионный трансфер
00:42
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 15:21
1
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
18 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Реал» готовит на лето 80-миллионный трансфер
00:42
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 15:21
1
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
18 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+