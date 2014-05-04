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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 04 мая 2014
Реал
04.05.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
59'
С. Рамос
90+2'
К. Роналду
42'
Ж. Матье
63'
Д. Парехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
90'
+4
Замена
А. Барраган
️️️️
Э. Варгас
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
90'
+2
89'
Замена
Р. Везо
️️️️
Д. Парехо
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
83'
79'
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Каземиро
️️️️
Иско
72'
70'
Желтая карточка
С. Кейта
66'
Замена
Жонас
️️️️
П. Алькасер
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Парехо
Пас отдал
С. Фегули
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
К. Роналду
59'
Желтая карточка
А. Ди Мария
50'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
А. Ильярраменди
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
(К)
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ОП
18
Хави Фуэго
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Мичел
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
3
Алонсо
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
4-3-1-2
25
Алвес
27
Перейра
20
Кошта
22
Матье
24
Бернат
8
Фегули
20
Кейта
18
Фуэго
10
Парехо
11
Варгас
9
Алькасер
22
Иско
5
Каземиро
5
Каземиро
22
Иско
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
10
Парехо
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
10
Парехо
11
Варгас
19
Барраган
19
Барраган
11
Варгас
9
Алькасер
17
Жонас
17
Жонас
9
Алькасер
Остались в запасе
Реал
Валенсия
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Мичел
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Мичел
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Реал - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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