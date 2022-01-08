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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 08 января 2022
Реал
08.01.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
4 : 1
Завершен
Валенсия
43'
К. Бензема (П)
52'
Винисиус
61'
Винисиус
88'
К. Бензема
76'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Валенсия
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
89'
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Менди
88'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Винисиус
87'
Замена
Начо
️️️️
Л. Васкес
87'
84'
Желтая карточка
Д. Черышев
83'
Замена
М. Вальехо
️️️️
К. Куандреди
77'
Замена
Р. Иранцо
️️️️
К. Пиччини
Желтая карточка
Ф. Менди
76'
76'
ГОЛ! 3:1!
Г. Гедеш
76'
Пенальти не реализован!
Г. Гедеш
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Каземиро
70'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
70'
66'
Замена
К. Куандреди
️️️️
Э. Кошта
66'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Гомес
66'
Замена
️️️️
Ю. Муса
ГОЛ! 3:0!
Винисиус
61'
58'
Желтая карточка
Ю. Муса
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
52'
51'
Желтая карточка
К. Пиччини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бензема
43'
Желтая карточка
Э. Милитао
26'
Желтая карточка
Каземиро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
19
Петер Федерико
ЦФ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
8
Педро Алеман
АП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
3
Милитао
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
10
Азар
17
Васкес
9
Бензема
4-1-1-3-1
24
Силлессен
14
Корреа
15
Альдрете
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
10
Васс
11
Кошта
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гомес
17
Васкес
6
Начо
6
Начо
17
Васкес
5
Каземиро
6
Камавинга
6
Камавинга
5
Каземиро
20
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
20
Модрич
7
Винисиус
8
Вальверде
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
Куандреди
21
Вальехо
21
Вальехо
Куандреди
Пиччини
26
Иранцо
26
Иранцо
Пиччини
12
Пиччини
12
Пиччини
11
Кошта
88
Куандреди
88
Куандреди
11
Кошта
80
Муса
80
Муса
9
Гомес
10
Андре
10
Андре
9
Гомес
Остались в запасе
Реал
Валенсия
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
19
Петер Федерико
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
10
Урош Рачич
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
19
Петер Федерико
ЦФ
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
25
Георгий Мамардашвили
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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