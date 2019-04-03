Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 03 апреля 2019
Валенсия
03.04.2019, среда, 22:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Реал
35'
Г. Гедеш
83'
Э. Гарай
90+3'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
ГОЛ! 2:0!
Э. Гарай
Пас отдал
Д. Парехо
83'
76'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Д. Парехо
65'
64'
Желтая карточка
А. Одриосола
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Солер
35'
Желтая карточка
Д. Васс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Реал
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-4-1-2
33
Нето
14
Гайя
4
Дьякаби
24
Гарай
10
Васс
10
Парехо
18
Солер
19
Кондогбиа
11
Гедеш
9
Гамейро
19
Родриго
4-1-2-2-1
1
Навас
20
Одриосола
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
10
Асенсио
9
Бензема
Остались в запасе
Валенсия
Реал
9
Ферран Торрес
ПВ
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Валенсия - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Валенсия
Реал
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Винисиус назвал трех игроков «Реала», которых хочет привезти в Бразилию
12:48
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+