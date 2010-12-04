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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 04 декабря 2010
Реал
04.12.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
73'
К. Роналду
87'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Замена
М. Диарра
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Адурис
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Хоакин
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Мата
Вторая желтая
Д. Альбельда
Замена
Л. Мигел
️️️️
Ж. Альба
Замена
К. Бензема
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
С. Хедира
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Пепе
10'
Желтая карточка
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ОП
8
Тино Коста
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
(К)
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Валенсия
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-2-1
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
39
Альбиоль
5
Арбелоа
28
Хедира
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
7
Роналду
4-1-2-2-1
13
Гуаита
2
Бруно
20
Кошта
18
Станкявичус
18
Альба
6
Альбельда
8
Коста
23
Мадуро
17
Хоакин
64
Мата
9
Сольдадо
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
11
Ди Мария
9
Диарра
9
Диарра
11
Ди Мария
28
Хедира
9
Бензема
9
Бензема
28
Хедира
18
Альба
23
Мигел
23
Мигел
18
Альба
64
Мата
11
Банега
11
Банега
64
Мата
17
Хоакин
20
Адурис
20
Адурис
17
Хоакин
Остались в запасе
Реал
Валенсия
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Валенсия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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