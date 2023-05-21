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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 21 мая 2023
Валенсия
21.05.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Реал
33'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Реал
90'
+7
Красная карточка
Винисиус
Желтая карточка
Г. Мамардашвили
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Муса
90'
+4
Замена
Ю. Муса
️️️️
Х. Луис Гайя
90'
+1
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Клюйверт
90'
+1
87'
Желтая карточка
Л. Модрич
86'
Желтая карточка
Родриго
86'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Ф. Менди
86'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
О. Чуамени
Желтая карточка
Э. Джемерт
70'
Замена
А. Латорре
️️️️
Т. Корреа
68'
65'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Д. Себальос
65'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Асенсио
Замена
С. Лино
️️️️
Э. Кавани
58'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Лопес
58'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
57'
46'
Замена
Родриго
️️️️
Э. Камавинга
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
4-3-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Джемерт
39
Озкаджар
14
Корреа
6
Гонсалес
8
Гуэрра
8
Алмейда
19
Клюйверт
10
Кавани
16
Лопес
3-1-2-3-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
3
Милитао
23
Менди
14
Чуамени
25
Себальос
6
Камавинга
10
Асенсио
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
14
Корреа
3
Латорре
3
Латорре
14
Корреа
16
Лопес
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Лопес
10
Кавани
16
Лино
16
Лино
10
Кавани
14
Гайя
80
Муса
80
Муса
14
Гайя
19
Клюйверт
9
Дуро
9
Дуро
19
Клюйверт
23
Менди
26
Карвахаль
26
Карвахаль
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Чуамени
25
Себальос
8
Кроос
8
Кроос
25
Себальос
10
Асенсио
14
Модрич
14
Модрич
10
Асенсио
6
Камавинга
11
Родриго
11
Родриго
6
Камавинга
Остались в запасе
Валенсия
Реал
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Фран Перес
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Валенсия - Реал
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
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