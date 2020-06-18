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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 18 июня 2020
Реал
18.06.2020, четверг, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
61'
К. Бензема
74'
М. Асенсио
86'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
89'
Красная карточка
Л. Кан Ин
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Асенсио
86'
84'
Желтая карточка
У. Гильямон
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
82'
76'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Родриго
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Ф. Менди
74'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Ф. Вальверде
74'
69'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
69'
Замена
Д. Черышев
️️️️
К. Солер
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Э. Азар
61'
59'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
59'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ф. Торрес
24'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-3-2
1
Куртуа
23
Менди
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
20
Модрич
10
Азар
9
Бензема
2-1-4-1-2
24
Силлессен
5
Мангала
14
Гайя
22
Гильямон
10
Парехо
19
Кондогбиа
7
Солер
10
Васс
14
Торрес
9
Гомес
19
Родриго
8
Вальверде
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Вальверде
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
14
Торрес
11
Гедеш
11
Гедеш
14
Торрес
19
Родриго
7
Кан Ин
7
Кан Ин
19
Родриго
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
7
Солер
90
Черышев
90
Черышев
7
Солер
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
Остались в запасе
Реал
Валенсия
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
11
Родриго
ПВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Реал - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Альфредо ди Стефано
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