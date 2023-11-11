Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 11 ноября 2023
Реал
11.11.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
5 : 1
Завершен
Валенсия
3'
Д. Карвахаль
42'
Винисиус
49'
Винисиус
50'
Родриго
84'
Родриго
88'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Валенсия
88'
ГОЛ! 5:1!
У. Дуро
Пас отдал
У. Гонсалес
ГОЛ! 5:0!
Родриго
Пас отдал
Ф. Гарсия
84'
Замена
Н. Пас
️️️️
Д. Карвахаль
82'
Замена
Хоселу
️️️️
Винисиус
82'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
Ф. Менди
71'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Б. Диас
71'
70'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Пепелу
70'
Замена
У. Гонсалес
️️️️
Ф. Перес
67'
Желтая карточка
Г. Паулиста
64'
Замена
У. Гильямон
️️️️
С. Каньос
Желтая карточка
Э. Камавинга
62'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
60'
56'
Желтая карточка
Д. Фулкье
55'
Замена
Я. Гасиоровски
️️️️
Х. Луис Гайя
55'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
ГОЛ! 4:0!
Родриго
50'
ГОЛ! 3:0!
Винисиус
Пас отдал
Родриго
49'
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
Родриго
42'
34'
Желтая карточка
Пепелу
ГОЛ! 1:0!
Д. Карвахаль
Пас отдал
Т. Кроос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
(К)
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Edgar Puyol
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
4-3-3
13
Лунин
23
Менди
6
Начо
5
Алаба
26
Карвахаль
8
Вальверде
6
Камавинга
8
Кроос
7
Винисиус
21
Диас
11
Родриго
4-2-2-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Москера
3
Паулиста
14
Гайя
18
Пепелу
8
Гуэрра
7
Каньос
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
23
Менди
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Менди
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
26
Карвахаль
10
Пас
10
Пас
26
Карвахаль
21
Диас
17
Васкес
17
Васкес
21
Диас
7
Винисиус
13
Хоселу
13
Хоселу
7
Винисиус
14
Гайя
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
14
Гайя
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
7
Каньос
22
Гильямон
22
Гильямон
7
Каньос
21
Перес
16
Гонсалес
16
Гонсалес
21
Перес
18
Пепелу
11
Яремчук
11
Яремчук
18
Пепелу
Остались в запасе
Реал
Валенсия
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
3
Edgar Puyol
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
3
Edgar Puyol
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Реал - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Валенсия
«Реал» продлил контракт с четвертым футболистом за 10 дней
15:42
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
6
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
«Реал» продлил контракт с четвертым футболистом за 10 дней
15:42
Игрок «Комо» противится возвращению в «Реал»
13:44
6
Ла Лига Испании: шансы «Реала» и «Алавеса» на победу в матче 14 тура
09:38
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+