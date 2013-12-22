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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 22 декабря 2013
Валенсия
22.12.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 17 тур
2 : 3
Завершен
Реал
33'
П. Пьятти
63'
Ж. Матье
28'
А. Ди Мария
39'
К. Роналду
82'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
85'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Парехо
83'
82'
ГОЛ! 2:3!
Хесе
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
А. Гуардадо
️️️️
П. Пьятти
80'
79'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
71'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
65'
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 2:2!
Ж. Матье
Пас отдал
Д. Парехо
63'
Замена
С. Каналес
️️️️
Ф. Картабия
62'
Желтая карточка
Ж. Матье
58'
Желтая карточка
П. Пьятти
53'
41'
Желтая карточка
Начо
39'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:1!
П. Пьятти
Пас отдал
Х. Бернат
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
21
Ориоль Ромеу
ОП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
24
Бернат
22
Матье
4
Руис
27
Перейра
8
Фегули
10
Парехо
21
Ромеу
10
Пьятти
10
Картабия
17
Жонас
4-1-1-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
6
Начо
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
10
Пьятти
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Пьятти
10
Парехо
11
Банега
11
Банега
10
Парехо
10
Картабия
20
Каналес
20
Каналес
10
Картабия
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
11
Ди Мария
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
11
Ди Мария
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
Остались в запасе
Валенсия
Реал
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Валенсия - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:55 (прямая)
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