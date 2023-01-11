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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 11 января 2023
Реал
11.01.2023, среда, 22:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Валенсия
39'
К. Бензема (П)
46'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Валенсия
ГОЛ!
М. Асенсио
4:3
ГОЛ!
У. Гильямон
3:3
ГОЛ!
Т. Кроос
3:2
ГОЛ!
И. Мориба
2:2
ГОЛ!
Л. Модрич
2:1
ГОЛ!
К. Бензема
1:1
ГОЛ!
Э. Кавани
0:1
115'
Замена
У. Гильямон
️️️️
А. Алмейда
Желтая карточка
Начо
109'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Вальверде
106'
99'
Желтая карточка
А. Алмейда
95'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ю. Муса
95'
Замена
И. Мориба
️️️️
А. Латорре
92'
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
84'
82'
Замена
Ф. Перес
️️️️
С. Лино
Замена
Ф. Менди
️️️️
Э. Милитао
74'
73'
Замена
У. Дуро
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
68'
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Лино
Пас отдал
А. Латорре
Замена
Л. Модрич
️️️️
Э. Камавинга
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бензема
39'
38'
Желтая карточка
Э. Джемерт
31'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
Желтая карточка
Э. Камавинга
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
6
Начо
8
Вальверде
6
Камавинга
8
Кроос
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
9
Бензема
3-2-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Джемерт
39
Озкаджар
14
Корреа
3
Латорре
8
Алмейда
80
Муса
19
Клюйверт
16
Лино
10
Кавани
3
Милитао
23
Менди
23
Менди
3
Милитао
17
Васкес
26
Карвахаль
26
Карвахаль
17
Васкес
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
6
Камавинга
14
Модрич
14
Модрич
6
Камавинга
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
80
Муса
20
Фулкье
20
Фулкье
80
Муса
8
Алмейда
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Алмейда
3
Латорре
6
Мориба
6
Мориба
3
Латорре
16
Лино
21
Перес
21
Перес
16
Лино
19
Клюйверт
9
Дуро
9
Дуро
19
Клюйверт
Остались в запасе
Реал
Валенсия
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Реал - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
Где смотреть матч:
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Реал
Валенсия
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16:48
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10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
1
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