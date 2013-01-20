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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 20 января 2013
Валенсия
20.01.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
0 : 5
Завершен
Реал
9'
Г. Игуаин
34'
А. Ди Мария
36'
К. Роналду
41'
К. Роналду
45'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
80'
Желтая карточка
М. Эссьен
75'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
С. Хедира
Замена
Х. Бернат
️️️️
П. Пьятти
72'
67'
Замена
Л. Модрич
️️️️
М. Озил
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
65'
Желтая карточка
Э. Банега
63'
59'
Замена
М. Эссьен
️️️️
Х. Алонсо
53'
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
А. Барраган
️️️️
Ф. Гаго
46'
45'
ГОЛ! 0:5!
А. Ди Мария
Пас отдал
М. Озил
41'
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Ф. Гаго
40'
36'
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
34'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Роналду
30'
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Жонас
24'
20'
Желтая карточка
А. Арбелоа
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ПЗ
17
Жонас
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Тино Коста
ОП
5
Фернандо Гаго
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Хонатан Виера
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-1-2-1
25
Алвес
18
Гуардадо
23
Рами
4
Руис
20
Кошта
8
Коста
5
Гаго
11
Банега
10
Пьятти
17
Жонас
9
Сольдадо
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Игуаин
7
Роналду
10
Пьятти
24
Бернат
24
Бернат
10
Пьятти
5
Гаго
19
Барраган
19
Барраган
5
Гаго
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
3
Алонсо
2
Эссьен
2
Эссьен
3
Алонсо
10
Озил
10
Модрич
10
Модрич
10
Озил
28
Хедира
7
Кальехон
7
Кальехон
28
Хедира
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
10
Хонатан Виера
АП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
10
Хонатан Виера
АП
20
Серхио Каналес
АП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Начо
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Валенсия - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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