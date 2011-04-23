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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 23 апреля 2011
Валенсия
23.04.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 6
Завершен
Реал
60'
Р. Сольдадо
80'
Жонас
85'
Ж. Альба
23'
К. Бензема
31'
Г. Игуаин
39'
Кака
42'
Г. Игуаин
53'
Г. Игуаин
62'
Кака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
Желтая карточка
Жонас
ГОЛ! 3:6!
Ж. Альба
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
ГОЛ! 2:6!
Жонас
Пас отдал
Х. Мата
Замена
П. Леон
️️️️
Э. Гарай
Замена
К. Роналду
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Х. Алонсо
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 1:6!
Кака
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 1:5!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Жонас
Замена
Жонас
️️️️
Х. Мадуро
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
ГОЛ! 0:5!
Г. Игуаин
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 0:4!
Г. Игуаин
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 0:3!
Кака
Пас отдал
Г. Игуаин
ГОЛ! 0:2!
Г. Игуаин
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
(К)
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
6
Начо
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Кака
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
17
Жонас
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
14
Педро Леон
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
22
Матье
18
Станкявичус
20
Кошта
23
Мигел
5
Топал
23
Мадуро
11
Банега
19
Эрнандес
64
Мата
9
Сольдадо
4-2-2-2
12
Касильяс
6
Карвалью
24
Гарай
39
Альбиоль
6
Начо
19
Диарра
23
Гранеро
10
Кака
20
Каналес
9
Бензема
9
Игуаин
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
23
Мадуро
17
Жонас
17
Жонас
23
Мадуро
20
Каналес
3
Алонсо
3
Алонсо
20
Каналес
24
Гарай
14
Леон
14
Леон
24
Гарай
9
Игуаин
7
Роналду
7
Роналду
9
Игуаин
Остались в запасе
Валенсия
Реал
1
Сесар Санчес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Валенсия - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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