Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 14 февраля 2021
Реал
14.02.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
12'
К. Бензема
42'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
83'
Замена
П. Кутроне
️️️️
М. Гомес
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
79'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
79'
Замена
С. Аррибас
️️️️
М. Асенсио
71'
64'
Замена
К. Олива
️️️️
К. Солер
64'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Д. Васс
46'
Желтая карточка
Т. Корреа
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Вальехо
46'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Г. Гедеш
44'
Желтая карточка
У. Рачич
ГОЛ! 2:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Л. Васкес
42'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
28'
27'
Желтая карточка
Г. Гедеш
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Иско
АП
11
Серхио Аррибас
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
Хауме
14
Корреа
4
Ферру
3
Паулиста
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
21
Вальехо
11
Гедеш
9
Гомес
10
Асенсио
11
Аррибас
11
Аррибас
10
Асенсио
20
Модрич
22
Иско
22
Иско
20
Модрич
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
11
Гедеш
80
Муса
80
Муса
11
Гедеш
7
Солер
28
Олива
28
Олива
7
Солер
10
Васс
7
Кан Ин
7
Кан Ин
10
Васс
21
Вальехо
9
Гамейро
9
Гамейро
21
Вальехо
9
Гомес
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Гомес
Остались в запасе
Реал
Валенсия
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Кристиан Риверо
ВР
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
23
Джейсон
ПВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Реал - Валенсия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Реал
Валенсия
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+