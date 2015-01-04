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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 04 января 2015
Валенсия
04.01.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Реал
52'
А. Барраган
65'
Н. Отаменди
14'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
80'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
Замена
Родриго
️️️️
А. Негредо
80'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Барраган
73'
71'
Замена
С. Хедира
️️️️
Х. Родригес
71'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
ГОЛ! 2:1!
Н. Отаменди
65'
63'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
Л. Орбан
59'
Травма
Д. Алвес
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Барраган
Пас отдал
Х. Луис Гайя
52'
Желтая карточка
Д. Парехо
43'
Желтая карточка
П. Алькасер
42'
39'
Желтая карточка
Иско
Желтая карточка
Ш. Мустафи
33'
Желтая карточка
Э. Перес
29'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
24'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
П. Пьятти
23'
15'
Желтая карточка
С. Рамос
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
20
Андре Гомеш
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-2-2
25
Алвес
6
Орбан
13
Мустафи
30
Отаменди
19
Барраган
10
Парехо
33
Перес
10
Пьятти
20
Гомеш
21
Негредо
9
Алькасер
4-1-2-3
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
19
Барраган
8
Фегули
8
Фегули
19
Барраган
10
Пьятти
14
Гайя
14
Гайя
10
Пьятти
21
Негредо
19
Родриго
19
Родриго
21
Негредо
23
Родригес
28
Хедира
28
Хедира
23
Родригес
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Валенсия - Реал
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая)
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