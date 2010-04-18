Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 18 апреля 2010
Реал
18.04.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
25'
Г. Игуаин
78'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
Желтая карточка
Р. Альбиоль
+3
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
Замена
Р. Бараха
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Л. Диарра
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Бруно
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Х. Мадуро
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
Гути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
14
Гути
(К)
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Рубен Бараха
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-3-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
5
Гаго
14
Гути
8
ван дер Ваарт
7
Роналду
9
Игуаин
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
4
Алексис
23
Мадуро
18
Альба
6
Альбельда
11
Банега
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
5
Гаго
19
Диарра
19
Диарра
5
Гаго
8
ван дер Ваарт
23
Гранеро
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
6
Альбельда
0
Бараха
0
Бараха
6
Альбельда
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
Остались в запасе
Реал
Валенсия
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Валенсия
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
01:00
2
Игрок «Реала» получил травму паха в сборной
Вчера, 22:23
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Беллингем признался, что не умеет готовить и водить машину
01:00
2
Игрок «Реала» получил травму паха в сборной
Вчера, 22:23
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+