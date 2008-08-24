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Расписание матчей
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 24 августа 2008
Реал
24.08.2008, воскресенье, 23:55
Суперкубок Испании, Финал
4 : 2
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:55 (прямая)
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