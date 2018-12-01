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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 01 декабря 2018
Реал
01.12.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
8'
Д. Васс (АГ)
83'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
ГОЛ! 2:0!
Л. Васкес
Пас отдал
К. Бензема
83'
Желтая карточка
Д. Себальос
71'
20'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
11'
Желтая карточка
К. Солер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Васс
8'
6'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
3
Регилон
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
14
Льоренте
25
Себальос
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
9
Бензема
3-1-3-1-2
33
Нето
24
Гарай
3
Паулиста
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
18
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
77
Мина
9
Гамейро
Остались в запасе
Реал
Валенсия
7
Винисиус
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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