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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 27 августа 2017
Реал
27.08.2017, воскресенье, 23:15
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
10'
М. Асенсио
83'
М. Асенсио
18'
К. Солер
77'
Ж. Кондогбиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
С. Дзадза
88'
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
84'
Желтая карточка
К. Солер
Замена
Б. Майорал
️️️️
Т. Кроос
84'
83'
Замена
Н. Жиль
️️️️
А. Латорре
ГОЛ! 2:2!
М. Асенсио
83'
81'
Желтая карточка
Родриго
77'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
Родриго
75'
Замена
И. Видаль
️️️️
М. Монтойя
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
74'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
72'
67'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Каземиро
61'
Желтая карточка
Начо
54'
49'
Желтая карточка
М. Монтойя
Замена
М. Ковачич
️️️️
Иско
46'
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Солер
Пас отдал
А. Латорре
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Навас
12
Марсело
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
22
Иско
18
Бэйл
9
Бензема
3-2-3-2
33
Нето
3
Латорре
24
Мурильо
21
Рубен Везо
33
Монтойя
14
Гайя
10
Парехо
19
Кондогбиа
18
Солер
19
Родриго
11
Дзадза
22
Иско
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Иско
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
8
Кроос
9
Майорал
9
Майорал
8
Кроос
33
Монтойя
22
Видаль
22
Видаль
33
Монтойя
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
3
Латорре
33
Жиль
33
Жиль
3
Латорре
Остались в запасе
Реал
Валенсия
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Валенсия
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
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