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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 03 января 2016
Валенсия
03.01.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 18 тур
2 : 2
Завершен
Реал
45+2'
Д. Парехо (П)
83'
П. Алькасер
16'
К. Бензема
82'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Р. Де Пауль
86'
Замена
А. Негредо
️️️️
Д. Парехо
84'
ГОЛ! 2:2!
П. Алькасер
Пас отдал
Родриго
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
Родриго
️️️️
Л. Орбан
79'
69'
Красная карточка
М. Ковачич
66'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
А. Барраган
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Парехо
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Пепе
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЛП
15
Данило
ОП
20
Андре Гомеш
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
3-4-2-1
1
Хауме
19
Барраган
5
Абденнур
33
Сантос
6
Орбан
15
Данило
20
Гомеш
2
Канселу
7
Де Пауль
10
Парехо
9
Алькасер
4-1-2-1-2
1
Навас
13
Данило
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
8
Ковачич
14
Модрич
8
Кроос
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
7
Де Пауль
18
Фуэго
18
Фуэго
7
Де Пауль
10
Парехо
21
Негредо
21
Негредо
10
Парехо
6
Орбан
19
Родриго
19
Родриго
6
Орбан
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Валенсия - Реал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2, Матч ТВ
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