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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Валенсия
Реал - Валенсия: обзор матча 02 февраля 2023
Реал
02.02.2023, четверг, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
52'
М. Асенсио
54'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Валенсия
75'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Э. Кавани
75'
Замена
Э. Джемерт
️️️️
Ю. Муса
72'
Красная карточка
Г. Паулиста
70'
Замена
А. Латорре
️️️️
С. Лино
70'
Замена
И. Мориба
️️️️
А. Алмейда
Замена
О. Чуамени
️️️️
Т. Кроос
66'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
66'
Желтая карточка
М. Асенсио
62'
60'
Желтая карточка
М. Дьякаби
Замена
Родриго
️️️️
К. Бензема
60'
58'
Замена
М. Андре
️️️️
С. Кастильехо
ГОЛ! 2:0!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
К. Бензема
52'
Желтая карточка
К. Бензема
45'
+5
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Э. Милитао
36'
Желтая карточка
Начо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
3-4-2-1
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
22
Рюдигер
6
Камавинга
8
Кроос
25
Себальос
14
Модрич
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
8
Алмейда
80
Муса
70
Кастильехо
16
Лино
10
Кавани
3
Милитао
26
Карвахаль
26
Карвахаль
3
Милитао
8
Кроос
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Кроос
14
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Модрич
9
Бензема
11
Родриго
11
Родриго
9
Бензема
16
Лино
3
Латорре
3
Латорре
16
Лино
80
Муса
5
Джемерт
5
Джемерт
80
Муса
8
Алмейда
6
Мориба
6
Мориба
8
Алмейда
10
Кавани
21
Перес
21
Перес
10
Кавани
70
Кастильехо
10
Андре
10
Андре
70
Кастильехо
Остались в запасе
Реал
Валенсия
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Реал - Валенсия
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
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