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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 20 ноября 2011
Валенсия
20.11.2011, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 3
Завершен
Реал
75'
Р. Сольдадо
83'
Р. Сольдадо
20'
К. Бензема
72'
С. Рамос
79'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
+3
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Л. Диарра
Замена
А. Адурис
️️️️
Ж. Альба
ГОЛ! 2:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
ГОЛ! 1:2!
Р. Сольдадо
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 0:2!
С. Рамос
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Жонас
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
М. Озил
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
К. Роналду
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
А. Арбелоа
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Т. Коста
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Алвес
18
Альба
23
Рами
4
Руис
23
Мигел
8
Фегули
8
Коста
6
Альбельда
22
Матье
10
Парехо
9
Сольдадо
4-3-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
19
Диарра
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
18
Альба
20
Адурис
20
Адурис
18
Альба
10
Парехо
17
Жонас
17
Жонас
10
Парехо
5
Арбелоа
39
Альбиоль
39
Альбиоль
5
Арбелоа
19
Диарра
23
Гранеро
23
Гранеро
19
Диарра
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Антонио Адан
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Валенсия - Реал
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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