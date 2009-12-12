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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Реал
Валенсия - Реал: обзор матча 12 декабря 2009
Валенсия
12.12.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 14 тур
2 : 3
Завершен
Реал
59'
Д. Вилья
80'
Хоакин
54'
Г. Игуаин
66'
Г. Игуаин
84'
Э. Гарай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Реал
Желтая карточка
Бруно
+3
Замена
Л. Мигел
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
К. Марчена
Замена
Э. Гранеро
️️️️
К. Бензема
ГОЛ! 2:3!
Э. Гарай
Пас отдал
Х. Алонсо
ГОЛ! 2:2!
Хоакин
Пас отдал
Ж. Матье
Желтая карточка
Д. Наварро
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Хоакин
️️️️
Д. Наварро
ГОЛ! 1:2!
Г. Игуаин
Пас отдал
Марсело
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 1:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Ж. Матье
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Бензема
+1
Замена
Э. Гарай
️️️️
Пепе
Желтая карточка
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
24
Карлос Марчена
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
7
Рауль
ЦФ
4-3-2-1
1
Санчес
22
Матье
5
Деальберт
4
Наварро
2
Бруно
24
Марчена
11
Банега
6
Альбельда
64
Мата
19
Эрнандес
7
Вилья
3-2-2-2-1
12
Касильяс
3
Пепе
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
9
Игуаин
8
ван дер Ваарт
9
Бензема
22
Матье
23
Мигел
23
Мигел
22
Матье
4
Наварро
17
Хоакин
17
Хоакин
4
Наварро
3
Пепе
24
Гарай
24
Гарай
3
Пепе
9
Бензема
23
Гранеро
23
Гранеро
9
Бензема
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Валенсия
Реал
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Ежи Дудек
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Реал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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